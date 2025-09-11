Mau News: मानसून हुआ फिर से सक्रिय, मऊ समेत पूरे आजमगढ़ मंडल में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है। बुधवार को प्रदेश के 32 जिलों में गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी ट्रफ रेखा ने दोबारा प्रदेश की ओर रुख किया है और यह वर्तमान में बाराबंकी के पास से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
मंगलवार को प्रदेश के पश्चिमी, तराई क्षेत्र और अवध के कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन इलाकों में वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी ट्रफ का प्रभाव अगले चार-पांच दिनों तक जारी रहेगा। इसके चलते तराई क्षेत्र में रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
मानसून की सक्रियता का असर चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के जिलों में महसूस किया जाएगा।
मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर वज्रपात और भारी बारिश के दौरान जरूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि कोई अनहोनी न घटे।