Mau News: मानसून हुआ फिर से सक्रिय, मऊ समेत पूरे आजमगढ़ मंडल में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है। बुधवार को प्रदेश के 32 जिलों में गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी ट्रफ रेखा ने दोबारा प्रदेश की ओर रुख किया है और यह वर्तमान में बाराबंकी के पास से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।