Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मानसून हुआ फिर से सक्रिय, मऊ समेत पूरे आजमगढ़ मंडल में भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश की ओर रुख किया है और यह वर्तमान में बाराबंकी के पास से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 11, 2025

Mausam
Mau weather, pic- patrika

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है। बुधवार को प्रदेश के 32 जिलों में गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसूनी ट्रफ रेखा ने दोबारा प्रदेश की ओर रुख किया है और यह वर्तमान में बाराबंकी के पास से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले चार-पांच दिनों तक प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

मंगलवार को प्रदेश के पश्चिमी, तराई क्षेत्र और अवध के कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन इलाकों में वज्रपात की संभावना भी बनी हुई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसूनी ट्रफ का प्रभाव अगले चार-पांच दिनों तक जारी रहेगा। इसके चलते तराई क्षेत्र में रुक-रुक कर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में सक्रिय हुआ मानसून

मानसून की सक्रियता का असर चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के जिलों में महसूस किया जाएगा।

मौसम विभाग ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर वज्रपात और भारी बारिश के दौरान जरूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है ताकि कोई अनहोनी न घटे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 01:38 pm

Published on:

11 Sept 2025 01:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मानसून हुआ फिर से सक्रिय, मऊ समेत पूरे आजमगढ़ मंडल में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.