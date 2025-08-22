Mau News: मऊ के अवैध अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया जबरदस्त हंगामा

जब मीडिया ने एसीएमओ से सवाल किया कि जिले में इतने फर्जी अस्पताल कैसे चल रहे हैं, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, “जिसकी शिकायत मिलती है, उसी पर कार्रवाई की जाती है। यह हमारे नॉलेज में नहीं था कि इस अस्पताल के पास परमिशन है या नहीं। शिकायत के बिना विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता।”