Mau News: मऊ के अवैध अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने किया जबरदस्त हंगामा

Mau News: मऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के एनएच-29 बलिया मोड़ स्थित हाईटेक हॉस्पिटल में गुरुवार देर रात जच्चा-बच्चा की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल किया और एंबुलेंस में तोड़फोड़ की। हंगामे के बीच डॉक्टर और पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गया।
सूचना पर कोतवाल अनिल कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले में कई फर्जी अस्पताल खुलेआम संचालित हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग तब तक कार्रवाई नहीं करता जब तक कोई गंभीर हादसा न हो जाए। परिजनों का कहना था कि मौत के बाद ही विभाग की नींद खुलती है।
घटना के बाद मौके पर पहुंचे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) आरएन सिंह ने हाईटेक हॉस्पिटल को सील करा दिया। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल बिना मान्यता के संचालित हो रहा था।
जब मीडिया ने एसीएमओ से सवाल किया कि जिले में इतने फर्जी अस्पताल कैसे चल रहे हैं, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, “जिसकी शिकायत मिलती है, उसी पर कार्रवाई की जाती है। यह हमारे नॉलेज में नहीं था कि इस अस्पताल के पास परमिशन है या नहीं। शिकायत के बिना विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता।”