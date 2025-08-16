Mau News: मंच से उतारने को ले कर कोतवाली पहुंचे मुनौवर अली, बोले मेरा सामाजिक पतन हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करूंगा

मुनौवर अली ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर बताया कि वह 15 अगस्त को सदर चौक पर आयोजित समारोह में नगरवासियों को शुभकामनाएं देने मंच पर पहुंचे थे। तभी नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने माइक छीनकर उनका अपमान किया। आरोप है कि इस दौरान भरत लाल राही ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि पहले भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और दुकान गिरवाई गई थी, अब उनके घर की बारी है।