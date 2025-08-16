Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: मंच से उतारने को ले कर कोतवाली पहुंचे मुनौवर अली, बोले मेरा सामाजिक पतन हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करूंगा

मुनौवर अली ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर बताया कि वह 15 अगस्त को सदर चौक पर आयोजित समारोह में नगरवासियों को शुभकामनाएं देने मंच पर पहुंचे थे। तभी नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने माइक छीनकर उनका अपमान किया। आरोप है कि इस दौरान भरत लाल राही ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि पहले भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और दुकान गिरवाई गई थी, अब उनके घर की बारी है।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 16, 2025

Mau News: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सदर चौक पर हुए कार्यक्रम में हंगामे का मामला सामने आया है। एआईएमआईएम नेता मुनौवर अली ने नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल सहित कई लोगों पर मंच से धक्का देकर उतारने और धमकी देने का आरोप लगाया है।

जानिए क्या है मुनौवर के आरोप

मुनौवर अली ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर बताया कि वह 15 अगस्त को सदर चौक पर आयोजित समारोह में नगरवासियों को शुभकामनाएं देने मंच पर पहुंचे थे। तभी नगर पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने माइक छीनकर उनका अपमान किया। आरोप है कि इस दौरान भरत लाल राही ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि पहले भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और दुकान गिरवाई गई थी, अब उनके घर की बारी है।

शिकायत के अनुसार अरशद जमाल, भरत लाल राही, सलाम शामियाना और 5-6 अन्य लोगों ने मिलकर मुनौवर अली को मंच से धक्का देकर नीचे उतार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

पूर्व चेयरमैन और विधायक पद के प्रत्याशी रह चुके मुनौवर अली ने कोतवाल अनिल कुमार सिंह से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

16 Aug 2025 07:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मंच से उतारने को ले कर कोतवाली पहुंचे मुनौवर अली, बोले मेरा सामाजिक पतन हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या करूंगा

