Mau News: NDRF ने बाढ़ आपदा में बचाव का किया रिहर्सल, डूबते हुए व्यक्ति को बचाया



एनडीआरएफ के जवानों ने प्रातः 11.45 बजे पहली ड्रिल प्रारंभ की जिसमें दर्शाया गया की घाघरा नदी में अचानक पानी बढ़ जाने के कारण 10 सिविलियन गांव में फंस गये हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने दो बोट की मदद से उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके उपरांत दूसरे दृश्य में एक नाव मे सवार दो यात्री आपस में हाथापाई कर नदी में गिर जाते हैं और डूबने लगते हैं इस स्थिति में एनडीआरएफ की एक बोट वहां पहुंचती है और दो जवान उन डूबते लोगों को बचाते हैं इसके उपरांत उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है । इस ड्रिल में डूबते व्यक्ति को कैसे बचाना है व उन्हे कैसे सीपीआर देना है इसका पूर्ण प्रदर्शन जवानों द्वारा किया जाता है । इस गतिविधि में सीपीआर का वैज्ञानिक तरीका भी बताया जाता है।