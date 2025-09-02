Mau News: अफ्शा अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में अब 4 को सुनवाई

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दक्षिण टोला थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी सहित अनवर शहजाद, सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया गया है।