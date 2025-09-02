Mau News: अफ्शा अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में अब 4 को सुनवाई

Mau News: विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की पेशी नहीं होने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
सोमवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने आफ्शा अंसारी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करने के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 82 के तहत नोटिस भी जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दक्षिण टोला थाने में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी सहित अनवर शहजाद, सरजील रजा उर्फ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह और जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस विवेचना के बाद आफ्शा अंसारी के खिलाफ फरार घोषित करते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल कर चुकी है। मामले में अन्य आरोपी अदालत में पेश हो रहे हैं, लेकिन आफ्शा अंसारी लगातार अनुपस्थित हैं। इस कारण अदालत ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।