Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: पशु तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में रविवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो गौ-तस्कर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस और गौ-तस्करों के बीच आमना-सामना हो गया।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Sep 29, 2025

Mau

Mau News, Pc: Patrika

Mau News: जनपद मऊ में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में रविवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो गौ-तस्कर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस और गौ-तस्करों के बीच आमना-सामना हो गया।

पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इस दौरान गौ-तस्कर इरशाद के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। उसका साथी रेहान मौके पर ही दबोच लिया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल इरशाद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह पुलिस अभिरक्षा में है। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों गौ-तस्करों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। वहीं, इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: पशु तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को बदमाशों ने मारी गोली, मचा हड़कंप

Mau
मऊ

Mau News: ड्रोन की अफवाह से दहशत में ग्रामीण, रात भर दे रहे पहरा

Mau
मऊ

Mau News: आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ निकला जुलूस, पुलिस ने खदेड़ा

मऊ

Mau News: स्कूटी सवार महिलाओं ने किया दो बच्चों का अपहरण, मचा हड़कंप

मऊ

Mau Police: महिलाओं की शिकायत अब महिला पुलिस कर्मी ही सुनेंगी, कोतवाली में बना मिशन शक्ति केंद्र

पुलिस पुलिस
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.