Mau News: पशु तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में रविवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो गौ-तस्कर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस और गौ-तस्करों के बीच आमना-सामना हो गया। less than 1 minute read