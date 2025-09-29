Mau News: पशु तस्करों से पुलिस की हुई मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

Mau News, Pc: Patrika
Mau News: जनपद मऊ में पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। चिरैयाकोट थाना क्षेत्र में रविवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो गौ-तस्कर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके में घेराबंदी की। इसी दौरान पुलिस और गौ-तस्करों के बीच आमना-सामना हो गया।
पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इस दौरान गौ-तस्कर इरशाद के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। उसका साथी रेहान मौके पर ही दबोच लिया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल इरशाद को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह पुलिस अभिरक्षा में है। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों गौ-तस्करों के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। वहीं, इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग