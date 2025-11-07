Mau News: 20 हजार घूस ले रहे थे दरोगा जी, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार

घूसखोर दरोगा गिरफ्तार, Pc: Patrika
Mau Crime news: मऊ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते (एंटी करप्शन टीम) ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हलधरपुर थाने में तैनात दरोगा अजय सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई आजमगढ़ यूनिट की एंटी करप्शन टीम ने की। दरोगा अजय सिंह हलधरपुर थाना क्षेत्र के हल्का नंबर 4 में तैनात थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी मामले के निस्तारण के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।
गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी दरोगा को मऊ के दक्षिण टोला थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
