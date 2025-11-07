Mau News: 20 हजार घूस ले रहे थे दरोगा जी, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई आजमगढ़ यूनिट की एंटी करप्शन टीम ने की। दरोगा अजय सिंह हलधरपुर थाना क्षेत्र के हल्का नंबर 4 में तैनात थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने किसी मामले के निस्तारण के लिए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।