Mau News: मऊ से मुंबई के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, त्योहार पर बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला

Indian Rain News: त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मऊ से मुंबई के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन (01123/01124) चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक सप्ताह में दो दिन चलेगी।
🔹 मुंबई से मऊ (01123 पूजा स्पेशल)
चलने की तिथि: 26 सितंबर से 30 नवंबर तक
दिन: हर शुक्रवार और रविवार
प्रस्थान: दोपहर 12:20 बजे ठाणे से
रूट: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपुर, औड़िहार होते हुए मऊ जंक्शन पहुंचेगी।
मऊ से मुंबई (01124 पूजा स्पेशल)
चलने की तिथि: 28 सितंबर से 2 दिसंबर तक
प्रस्थान: सुबह 5:50 बजे मऊ जंक्शन से
इसके अलावा मऊ से मुंबई के लिए पहले से चल रही लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस (15181/15182) की सेवा भी जारी रहेगी।
15181: हर शनिवार रात 10:15 बजे मऊ से मुंबई के लिए रवाना
15182: हर सोमवार सुबह 11:10 बजे मुंबई से मऊ के लिए रवाना
वाराणसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जिले के लगभग 6 लाख लोग मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रोजगार और व्यापार करते हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले ही सभी ट्रेनों की बुकिंग फुल हो चुकी है, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।