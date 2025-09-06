Mau News: मऊ से मुंबई के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, त्योहार पर बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला

वाराणसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि जिले के लगभग 6 लाख लोग मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रोजगार और व्यापार करते हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले ही सभी ट्रेनों की बुकिंग फुल हो चुकी है, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।