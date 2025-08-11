Mau News:मऊ में सरयू नदी का रौद्र रूप, जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर, कटान में तेजी

UP flood news: मऊ में सरयू नदी इन दिनों अपने उग्र रूप में है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ते ही तटवर्ती इलाकों में कटान तेज हो गई है। बिंदटोलिया में कटान के चलते एक व्यक्ति का मकान नदी में समा गया, जबकि नई बस्ती में पानी घुसने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।