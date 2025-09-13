Mau News: रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों में छाया मातम

मृतक युवक की पहचान गाजीपुर जिले के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बडौदा मील गांव निवासी 18 वर्षीय अनुज पासवान उर्फ इन्द्रजीत पुत्र घनश्याम पासवान के रूप में हुई है। मृतक के पिता घनश्याम पासवान ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे अनुज अपने घर के पास रहने वाले दीपक नामक युवक के साथ बहादुरगंज जाने की बात कहकर घर से निकला था। थोड़ी ही देर बाद दीपक बाइक लेकर घर आ गया और बताया कि अनुज तीन-चार अन्य लड़कों के साथ मऊ की ओर गया है।