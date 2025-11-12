Mau News: पति और 3 साल के बच्चे को छोड़कर आई थी प्रेमी के पास, अब लटकी मिली लाश

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau Crime News: मऊ कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजाजहांपुर मोहल्ले में बुधवार सुबह एक गर्भवती विवाहिता का शव पेड़ से फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान गाजीपुर जिले की निवासी पूनम राजभर (23) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, पूनम का प्रेम संबंध ख्वाजाजहांपुर चंद्रभानपुर निवासी संतोष राजभर से चल रहा था। करीब छह माह पहले वह अपने पहले पति और तीन वर्षीय बेटे को छोड़कर संतोष के साथ भाग गई थी। दोनों ने मुंबई में शादी की और कुछ समय तक साथ रहे। इस दौरान पूनम तीन माह की गर्भवती हो गई थी।
बताया जा रहा है कि गर्भवती होने के बाद संतोष पूनम को मुंबई में छोड़कर अपने गांव लौट आया। किसी तरह पूनम मऊ पहुंची, लेकिन संतोष के परिजनों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पुलिस हस्तक्षेप के बाद वह गांव में ही रहने लगी थी।
बुधवार सुबह गांव से करीब 200 मीटर दूर एक पेड़ पर पूनम का शव दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने प्रेमी संतोष राजभर और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पूनम ने मरने से पहले एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने प्रेमी और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह वीडियो जांच का अहम साक्ष्य बन सकता है।
सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर संतोष राजभर सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एक विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला है। मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच की जा रही है।
