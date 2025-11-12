Mau News: पति और 3 साल के बच्चे को छोड़कर आई थी प्रेमी के पास, अब लटकी मिली लाश

बुधवार सुबह गांव से करीब 200 मीटर दूर एक पेड़ पर पूनम का शव दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने प्रेमी संतोष राजभर और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पूनम ने मरने से पहले एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने प्रेमी और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह वीडियो जांच का अहम साक्ष्य बन सकता है।