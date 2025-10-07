Mau News: मऊ में दिखा शोले फिल्म का नजारा, पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक

जानकारी के अनुसार, भोपत निवासी 26 वर्षीय भगवान दास पुत्र विमल दास का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। गुस्से और आवेश में आकर भगवान दास भदवा गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।