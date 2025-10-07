Mau News: मऊ में दिखा शोले फिल्म का नजारा, पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक

Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक पत्नी से विवाद के बाद अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। यह घटना 6 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, भोपत निवासी 26 वर्षीय भगवान दास पुत्र विमल दास का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। गुस्से और आवेश में आकर भगवान दास भदवा गांव स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए।
सूचना मिलने पर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत और समझाइश के बाद अंततः भगवान दास नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया।
पुलिस ने बताया कि युवक को परिवारजनों की मौजूदगी में शांत कराया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं।
