Mau News: चुनाव आयोग का पुतला फूंकने जा रहे सपा नेताओं की पुलिस से झड़प, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, सपा के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान अंसारी की गाड़ी से कार्यकर्ता पुतला निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने उसे छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई। पुलिस ने किसी भी कीमत पर पुतला दहन नहीं होने दिया। इस घटना से करीब आधे घंटे तक गाजीपुर तिराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।