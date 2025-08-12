Mau News: चुनाव आयोग का पुतला फूंकने जा रहे सपा नेताओं की पुलिस से झड़प, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मऊ नगर के गाजीपुर तिराहा पर मंगलवार सुबह समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। सपा कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पुतला फूंकने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकते हुए पुतला कब्जे में ले लिया और करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, सपा के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान अंसारी की गाड़ी से कार्यकर्ता पुतला निकाल रहे थे, तभी पुलिस ने उसे छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और झड़प हुई। पुलिस ने किसी भी कीमत पर पुतला दहन नहीं होने दिया। इस घटना से करीब आधे घंटे तक गाजीपुर तिराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
सपा के सदर विधानसभा अध्यक्ष बबलू यादव ने बताया कि पार्टी ने चुनाव संबंधी 18 हजार शपथ पत्र चुनाव आयोग को सौंपे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं, जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग कार्यालय जा रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम तय किया गया था।
गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में गौरव पांडेय, मयंक पांडेय, राजेश यादव, शहनवाज आलम, शंभू सोनकर, अशोक पाल, उमेश यादव, अनिल यादव, सुबाष राव और रामविलास यादव शामिल हैं।