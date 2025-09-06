Mau News: सपा सांसद राजीव राय को आया गृह मंत्री अमित शाह का फोन, निकाले जा रहे कई राजनीतिक समीकरण

Mau News: घोसी से सपा सांसद राजीव राय को आज गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। आपको बता दें कि आज सपा सांसद राजीव राय का जन्मदिन है, और उसी की बधाई देने के लिए गृह मंत्री ने उन्हें फोन किया था। सपा सांसद के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोग फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से ही यह सिलसिला जारी किए हुए हैं। वहीं जगह जगह सांसद के जन्मदिन का केट काटा का रहा और बधाइयां दी जा रहीं हैं।
इस मौके पर सांसद ने कहा की मैं अपनी जनता से किया हुआ हर वादा निभाऊंगा और क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। इस बातचीत का लाइव वीडियो वायरल होते ही जिले से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्र के गृह मंत्री द्वारा सपा सांसद को बधाई देना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है।
माना जा रहा है कि इस फोन कॉल और उसके वायरल वीडियो के पीछे राजीव राय कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चाएँ यह भी हैं कि कहीं यह घटना सपा और अखिलेश यादव के लिए नए संकट का संकेत तो नहीं।
गौरतलब है कि राजीव राय ने अब तक कभी भी अखिलेश यादव या सपा नेताओं द्वारा दी गई शुभकामनाओं के वीडियो या ऑडियो को वायरल नहीं किया। ऐसे में अमित शाह का वीडियो सार्वजनिक करना कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है।
इस बीच, मऊ कैंप कार्यालय पर बधाई देने वालों का ताँता लगा रहा। राजीव राय को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि इस फोन कॉल का असर आगे सपा की सियासत और अखिलेश यादव व राजीव राय के रिश्तों पर कैसे पड़ता है!