Mau News: सपा सांसद राजीव राय को आया गृह मंत्री अमित शाह का फोन, निकाले जा रहे कई राजनीतिक समीकरण

Mau News: घोसी से सपा सांसद राजीव राय को आज गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। आपको बता दें कि आज सपा सांसद राजीव राय का जन्मदिन है, और उसी की बधाई देने के लिए गृह मंत्री ने उन्हें फोन किया था। सपा सांसद के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोग फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से सुबह से ही यह सिलसिला जारी किए हुए हैं। वहीं जगह जगह सांसद के जन्मदिन का केट काटा का रहा और बधाइयां दी जा रहीं हैं।