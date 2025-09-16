Mau News: 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शिक्षकों ने भरी हुंकार

प्रदर्शन में शामिल शिक्षक संघ के नेताओं का कहना था कि यह मामला ‘निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ से जुड़ा है, जो 27 अगस्त 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 39 के माध्यम से लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 23 के अनुसार केवल न्यूनतम योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसी राज्य में योग्य शिक्षकों की कमी होती है, तो केंद्र सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट भी प्रदान कर सकती है। इसके बाद शिक्षकों को निर्धारित योग्यता पूरी करनी होगी।