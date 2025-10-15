Mau News:निर्माणाधीन मकान के पास पानी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau News: मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन मकान के पास पानी में अज्ञात व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, गोठा ग्राम प्रधान रामजनम गुप्ता के मकान के बगल में शत्रुघ्न गुप्ता का मकान निर्माणाधीन है। इसी मकान के समीप खाली पड़ी जमीन में बारिश का पानी भरा हुआ था। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने पानी में शव देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजकुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। उसके दाहिने हाथ पर ‘धन्नजय’ नाम का गोदना अंकित है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
मऊ
उत्तर प्रदेश
