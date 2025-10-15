Mau News:निर्माणाधीन मकान के पास पानी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, इलाके में मचा हड़कंप

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजकुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। उसके दाहिने हाथ पर ‘धन्नजय’ नाम का गोदना अंकित है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।