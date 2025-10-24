Mau News: 9 मंजिला बनेगा जिले का मुख्य फायर स्टेशन, शासन से भेजी नई डिजाइन

Mau News, Pc: Abhishek Singh
Mau Police News: मऊ जिले का मुख्य फायर स्टेशन अब गुजरात के अत्याधुनिक फायर स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा। शासन से भवन की नई डिजाइन विभाग को प्राप्त हो गई है। जल्द ही नक्शा और जीयो टैगिंग तैयार कर कार्यदायी संस्था को भेजा जाएगा। इसके लिए पुलिस लाइन में 100 मीटर लंबी और 65 मीटर चौड़ी जमीन चिह्नित की गई है।
पुराने प्रस्ताव को निरस्त करते हुए अब नई डिजाइन के अनुसार नौ मंजिला भवन बनाया जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर सहित रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों सेक्शन शामिल होंगे। रेजिडेंशियल परिसर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायर सर्विस अधिकारी समेत 40 कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। वहीं नॉन रेजिडेंशियल भवन में अधिकारियों के कार्यालय, विभागीय दस्तावेजों के लिए रिकॉर्ड रूम, दमकल वाहनों के लिए दो गैराज, सात स्टोर रूम और एक मेस की सुविधा होगी।
फायर स्टेशन निर्माण के लिए 16 माह पहले विभाग ने करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसका टेंडर पुलिस आवास निगम को दिया गया था। हालांकि अब पूर्व प्रस्ताव और नक्शे को निरस्त कर नई योजना को मंजूरी दी गई है।
वर्तमान में मुख्य फायर स्टेशन शहर कोतवाली परिसर में बने पुराने टीनशेड भवन से संचालित हो रहा है, जो जर्जर स्थिति में है। विभागीय रिकॉर्ड भी इन्हीं कमरों में रखे गए हैं। कर्मियों के आवास जर्जर होने के कारण कई फायरमैन किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं।
फायर स्टेशन के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पहले तीन बार की जा चुकी है। सबसे पहले सरायलखंसी थाना के पास, फिर सलाहाबाद मोड़ के समीप और अंत में कोपागंज के कसारा में जमीन चिह्नित की गई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से निर्माण प्रक्रिया अटक गई। अब पुलिस लाइन में जमीन मिलने के बाद नई डिजाइन के साथ आधुनिक फायर स्टेशन के निर्माण की राह साफ हो गई है।
