Mau News: 9 मंजिला बनेगा जिले का मुख्य फायर स्टेशन, शासन से भेजी नई डिजाइन

पुराने प्रस्ताव को निरस्त करते हुए अब नई डिजाइन के अनुसार नौ मंजिला भवन बनाया जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर सहित रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल दोनों सेक्शन शामिल होंगे। रेजिडेंशियल परिसर में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायर सर्विस अधिकारी समेत 40 कर्मचारियों के लिए आवास बनाए जाएंगे। वहीं नॉन रेजिडेंशियल भवन में अधिकारियों के कार्यालय, विभागीय दस्तावेजों के लिए रिकॉर्ड रूम, दमकल वाहनों के लिए दो गैराज, सात स्टोर रूम और एक मेस की सुविधा होगी।