Mau News: मऊ में बड़े पैमाने पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने छापेमारी कर दो को लिया हिरासत में



गौरतलब है कि मऊ जिले में धर्मांतरण का खेल तेजी से चल रहा है। इसके पहले सरायलखंसी थानाक्षेत्र के बड़ी रहजनिया में भी धर्मांतरण के खेल में पुलिस ने छापेमारी करते हुए दो लोगों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था।

इस संबंध में बजरंगदल के प्रांशू सिंह का कहना है कि जिले में धर्मांतरण का खेल जोरों पर चल रहा है। सूचना मिलने पर हम लोग पुलिस की सहायता से इसे रोकने का कार्य करते हैं।

वहीं सरायलखंसी थानाइंचर्ज पंकज पांडेय ने कहा कि सूचना प्राप्त होने पर हमलोग यहां पहुंचे थे। इस सभा में 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है।