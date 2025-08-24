Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: मऊ में बड़े पैमाने पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने छापेमारी कर दो को लिया हिरासत में

हिन्दू वादी संगठन द्वारा धर्मान्तरण की शिकायत पर सरायलखंसी और दक्षिण टोला थाने की टीम ने शिवमुनि छापेमारी के घर छापेमारी करके दो लोगों को हिरासत में लिया। इस प्रार्थना सभा में कम से कम 40 से ज्यादा लोग उपस्थित थे।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 24, 2025

Mau News: मऊ जिले के बरलाई में पुलिस ने छापेमारी करके धर्मांतरण के खेल को रोक दिया है। आपको बता दें कि मऊ किले के बरलाई में शिवमुनि चौहान के घर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। वहां बकायदा चर्च नुमा बिल्डिंग भी बनी थी। हिंदू महासभा की शिकायत पर सरायलखंसी और दक्षिण टोला थाने की टीम ने शिवमुनि छापेमारी के घर छापेमारी करके दो लोगों को हिरासत में लिया। इस प्रार्थना सभा में कम से कम 40 से ज्यादा लोग उपस्थित थे।

तेजी के साथ चल रहा धर्मांतरण का खेल


गौरतलब है कि मऊ जिले में धर्मांतरण का खेल तेजी से चल रहा है। इसके पहले सरायलखंसी थानाक्षेत्र के बड़ी रहजनिया में भी धर्मांतरण के खेल में पुलिस ने छापेमारी करते हुए दो लोगों को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था।
इस संबंध में बजरंगदल के प्रांशू सिंह का कहना है कि जिले में धर्मांतरण का खेल जोरों पर चल रहा है। सूचना मिलने पर हम लोग पुलिस की सहायता से इसे रोकने का कार्य करते हैं।
वहीं सरायलखंसी थानाइंचर्ज पंकज पांडेय ने कहा कि सूचना प्राप्त होने पर हमलोग यहां पहुंचे थे। इस सभा में 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है।

Published on:

24 Aug 2025 04:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मऊ में बड़े पैमाने पर चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने छापेमारी कर दो को लिया हिरासत में

