Mau News: मऊ से सूरत के लिए चलेगी ट्रेन, यात्रियों में उत्साह

जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 05017/05018 मऊ-सूरत-मऊ विशेष गाड़ी 27 सितंबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को मऊ से तथा 28 सितंबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सूरत से चलाई जाएगी। यह ट्रेन गोरखपुर, बाराबंकी, बादशाहनगर, ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल होते हुए रतलाम, वडोदरा मार्ग से सूरत पहुंचेगी।