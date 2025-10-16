Mau News: तेंदुली चट्टी के पास दो बाइकों की टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल

Accident News: मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक शिवानंद शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। मृतक शिवानंद हलधरपुर क्षेत्र के पिंडहरी गांव के निवासी थे।