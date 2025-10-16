Mau News: तेंदुली चट्टी के पास दो बाइकों की टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल

Mau news, Pc: patrika
Accident News: मऊ जिले के हलधरपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में 28 वर्षीय युवक शिवानंद शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। मृतक शिवानंद हलधरपुर क्षेत्र के पिंडहरी गांव के निवासी थे।
स्थानीय लोगों के अनुसार, शिवानंद शर्मा अपनी ससुराल से लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही अचानक उनकी बाइक का नियंत्रण छूट गया और वह पेड़ से टकरा गई। हादसा बुधवार देर रात का है। गुरुवार सुबह जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव और क्षतिग्रस्त बाइक देखी तो सूचना पुलिस को दी गई।
सूचना मिलते ही हलधरपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हलधरपुर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि शिवानंद शर्मा अपनी ससुराल से लौटते समय हादसे का शिकार हुए। अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार के कारण बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
