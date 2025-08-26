Mau News: शादी शुदा प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को गांव वालों ने जमकर पीटा

Mau News: मऊ ज़िले के रामपुर थाना क्षेत्र से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक, अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। युवती की शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों का संबंध शादी के बाद भी जारी था।
जब युवक घर में घुसा तो परिजनों ने उसे चोर समझकर शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और युवक को धान के खेत से पकड़ लिया। भीड़ ने उसकी पिटाई भी कर दी।
सूचना मिलने पर रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। थाना प्रभारी कंचन मौर्या से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन एसआई लाल बहादुर ने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।