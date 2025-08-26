Mau News: शादी शुदा प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को गांव वालों ने जमकर पीटा

Mau News: मऊ ज़िले के रामपुर थाना क्षेत्र से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक युवक, अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। युवती की शादी हो चुकी है, लेकिन दोनों का संबंध शादी के बाद भी जारी था।