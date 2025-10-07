Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना में गूंजे कुश्ती के दांव — मनीष और शुभम बने विजेता

पहली कुश्ती में बलिया के मनीष पहलवान और मऊ स्टेडियम के सतीश पहलवान के बीच पाँच मिनट तक रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें मनीष ने सतीश को चित्त कर जीत दर्ज की। दूसरी कुश्ती में मुहम्मदाबाद गोहना के पिंटू पहलवान और बलिया के शुभम पहलवान के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें शुभम ने शानदार पटकनी लगाकर विजय प्राप्त की। तीसरी कुश्ती में उत्तर प्रदेश केसरी शुभम यादव (भुईलीपुर, मुहम्मदाबाद) और गाजीपुर के मुन्ना पहलवान के बीच आठ मिनट तक जोरदार भिड़ंत हुई। दोनों ने शानदार कुश्ती कला का प्रदर्शन किया, परिणाम बराबरी पर रहा।