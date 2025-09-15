Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

मौत के मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए। उनके हाथ की नस कटी हुई थी और फर्श पर खून के धब्बे भी मिले। मृतक की मां गायत्री देवी ने अपनी बहू और उसके परिवार पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। गायत्री देवी का कहना है कि उनकी बहू के अवैध संबंध थे और तीन दिन पहले बहू के प्रेमी ने मोहित को फोन पर धमकी दी थी। इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में मोहित पर दो बार जानलेवा हमला भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू के माता-पिता और बहन ने मिलकर उनकी पुत्र की हत्या की है। साथ ही उन्होंने धमकी कॉल की कथित रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।