Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

28 वर्षीय मोहित तिवारी का शव जर्जर मकान के दूसरे तल पर फंदे से लटका मिला। मोहित जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के जखनिया रामपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी 2019 में चिरैयाकोट निवासी राधेश्याम पाण्डेय की पुत्री संगीता से हुई थी। दंपती की एक वर्ष पहले उनकी एक बच्ची की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 15, 2025

Mau news
Mau news

Mau News: मऊ के चिरैयाकोट नगर में रविवार सुबह साढ़े पांच बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई। 28 वर्षीय मोहित तिवारी का शव जर्जर मकान के दूसरे तल पर फंदे से लटका मिला। मोहित जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के जखनिया रामपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी 2019 में चिरैयाकोट निवासी राधेश्याम पाण्डेय की पुत्री संगीता से हुई थी। दंपती की एक वर्ष पहले उनकी एक बच्ची की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।

पत्नी की विदाई कराने पहुंचे थे ससुराल

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम मोहित अपनी पत्नी को विदाई देने ससुराल आए थे। ससुराल पक्ष ने बताया कि मोहित शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। पुलिस ने शनिवार को मोहित को उनकी मां गायत्री देवी के सुपुर्द कर दिया था।

मौत के मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए। उनके हाथ की नस कटी हुई थी और फर्श पर खून के धब्बे भी मिले। मृतक की मां गायत्री देवी ने अपनी बहू और उसके परिवार पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। गायत्री देवी का कहना है कि उनकी बहू के अवैध संबंध थे और तीन दिन पहले बहू के प्रेमी ने मोहित को फोन पर धमकी दी थी। इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में मोहित पर दो बार जानलेवा हमला भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू के माता-पिता और बहन ने मिलकर उनकी पुत्र की हत्या की है। साथ ही उन्होंने धमकी कॉल की कथित रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।

सीओ शीतला प्रसाद पाण्डेय और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच तेज कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.