Mau News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

Mau News: मऊ के चिरैयाकोट नगर में रविवार सुबह साढ़े पांच बजे एक सनसनीखेज घटना सामने आई। 28 वर्षीय मोहित तिवारी का शव जर्जर मकान के दूसरे तल पर फंदे से लटका मिला। मोहित जौनपुर जिले के पवारा थाना क्षेत्र के जखनिया रामपुर के रहने वाले थे। उनकी शादी 2019 में चिरैयाकोट निवासी राधेश्याम पाण्डेय की पुत्री संगीता से हुई थी। दंपती की एक वर्ष पहले उनकी एक बच्ची की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम मोहित अपनी पत्नी को विदाई देने ससुराल आए थे। ससुराल पक्ष ने बताया कि मोहित शराब के नशे में गाली-गलौज कर रहे थे। पुलिस ने शनिवार को मोहित को उनकी मां गायत्री देवी के सुपुर्द कर दिया था।
मौत के मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए। उनके हाथ की नस कटी हुई थी और फर्श पर खून के धब्बे भी मिले। मृतक की मां गायत्री देवी ने अपनी बहू और उसके परिवार पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। गायत्री देवी का कहना है कि उनकी बहू के अवैध संबंध थे और तीन दिन पहले बहू के प्रेमी ने मोहित को फोन पर धमकी दी थी। इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में मोहित पर दो बार जानलेवा हमला भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू के माता-पिता और बहन ने मिलकर उनकी पुत्र की हत्या की है। साथ ही उन्होंने धमकी कॉल की कथित रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है।
सीओ शीतला प्रसाद पाण्डेय और फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच तेज कर दी गई है।