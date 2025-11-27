Police News: मऊ पुलिस का बड़ा खुलासा, अदालत में ‘ठेका जमानत’ करने वाला गिरोह बेनकाब, नौ पर दर्ज हुआ FIR

नगर क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देश पर जमानतदारों के सत्यापन का विशेष अभियान चलाया गया। जांच में सामने आया कि कई जमानतदार न तो संबंधित आरोपी को जानते थे और न ही उनकी पहचान या संपत्ति का कोई विश्वसनीय प्रमाण दे पा रहे थे।

सीओ ने बताया कि यह लोग अपनी पहचान छिपाकर, फर्जी दस्तावेजों पर और पैसों के लिए पेशेवर तरीके से जमानत लेते थे। यह सीधे-सीधे पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को भ्रमित करने का कृत्य है।