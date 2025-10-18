मऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 कार्टन अवैध पटाखे बरामद

Mau News: मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना में दीपावली पर्व से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्बा चौकी से महज़ 50 मीटर की दूरी पर स्थित मोहल्ला शेखवाड़ा नेशनल गली के दो मकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दो महिलाओं को 10 बड़े कार्टनों में भरे विभिन्न प्रकार के पटाखों के साथ गिरफ्तार किया। बरामद पटाखों को पुलिस ने कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया।
बताया जा रहा है कि दीपावली को लेकर प्रशासन द्वारा अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई।
कस्बे में पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। अब तक तीन स्थानों पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।
इस मामले में पूछे जाने पर कोतवाल कमलकांत वर्मा ने बताया कि बरामद पटाखों की जांच की जा रही है और पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
