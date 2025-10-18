मऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 कार्टन अवैध पटाखे बरामद

दीपावली पर्व से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्बा चौकी से महज़ 50 मीटर की दूरी पर स्थित मोहल्ला शेखवाड़ा नेशनल गली के दो मकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए। less than 1 minute read