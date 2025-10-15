Mau News: सरेआम पत्नी ने पति की आशिकी की ली क्लास

Mau News: कहते हैं—“प्रेम अंधा होता है,” पर इस बार अंधे प्रेम का इलाज पत्नी ने अपनी पांचों उंगलियों के ठप्पे से कर दिया। मऊ के थाना चिरैयाकोट क्षेत्र के रोड पर मंगलवार दोपहर एक प्रेमी पति की सारी रोमांटिक एक्टिंग सरेआम फ्लॉप हो गई जब उसकी पत्नी ने उसे प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ लिया।