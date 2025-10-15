Mau News: सरेआम पत्नी ने पति की आशिकी की ली क्लास

Mau news, Pc: सोशल मीडिया
Mau News: कहते हैं—“प्रेम अंधा होता है,” पर इस बार अंधे प्रेम का इलाज पत्नी ने अपनी पांचों उंगलियों के ठप्पे से कर दिया। मऊ के थाना चिरैयाकोट क्षेत्र के रोड पर मंगलवार दोपहर एक प्रेमी पति की सारी रोमांटिक एक्टिंग सरेआम फ्लॉप हो गई जब उसकी पत्नी ने उसे प्रेमिका संग रंगे हाथों पकड़ लिया।
भीड़ के बीच शुरू हुआ “घर का झगड़ा, सड़क का तमाशा”। आंखों में प्यार और दिल में धोखा लिए पति अपनी माशूका के साथ आँखें चार कर रहा था, तभी पीछे से एंट्री हुई “देसी लेडी सिंघम” की — यानी पत्नी की! फिर क्या था… हवा में गूंजी आवाज़ — “पड़ाक….!”
पत्नी बोली — “का….हम खराब हई…..? हम भी कम नहीं!”
पति बेचारा सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो कह रहा हो — “प्रेम किया, पछताए बहुत।”
पास खड़े लोग मोबाइल निकाल लाइव शो का मज़ा लेते रहे। किसी ने कहा, “भैया, नेटफ्लिक्स की जरूरत ही क्या जब मऊ में ऐसा ड्रामा मुफ्त में मिल रहा है!”
बताया जा रहा है कि पति सफेद शर्ट, काली पैंट और भगवा गमछा पहनकर माशूका के लिए फिल्मी अंदाज़ में आंखें बिछाए खड़ा था। पर अफसोस, उस दिन उसका “लव स्टोरी” नहीं, “थप्पड़ स्टोरी” लिखी गई।
हालांकि बाद में राहगीरों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। प्रेमिका को सवारी गाड़ी में बैठाकर घर भेजा गया, और पति को… सबक हमेशा के लिए याद दिला गया!
