Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

मऊ में रहस्यमयी मौत! स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल, टंकी में अर्धनग्न अवस्था में मिला गार्ड का शव

चंद्रा शंकर पब्लिक स्कूल की मात्र पांच फीट की पानी की टंकी से सुरक्षा गार्ड का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शैलेश शर्मा (26 वर्ष) पुत्र दामोदर शर्मा निवासी मऊ के रूप में हुई है। वह पिछले छह माह से इसी स्कूल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 24, 2025

Mau news
स्कूल के टैंक में मिला शव, Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले के थाना हलधरपुर क्षेत्र के मैरासोफीपुर स्थित चंद्रा शंकर पब्लिक स्कूल की मात्र पांच फीट की पानी की टंकी से सुरक्षा गार्ड का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शैलेश शर्मा (26 वर्ष) पुत्र दामोदर शर्मा निवासी मऊ के रूप में हुई है। वह पिछले छह माह से इसी स्कूल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था।

रविवार को उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में अर्धनग्न अवस्था में टंकी से मिला। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और हर बिंदु पर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

मृतक के पिता दामोदर का कहना है कि वह शाम छह बजे घर से निकला था, इसके बाद उसकी लाश स्कूल की टंकी में जानकारी मिली। उन्होंने ने बताया कि शैलेश को जुए की लत थी और अक्सर पैसों की तंगी रहती थी।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल परिसर में मौजूद सीसीटीवी फुटेज और प्रबंधन की भूमिका कई सवाल खड़े कर रही है। स्कूल प्रबंधक सचिंद्र कुमार यादव ने स्वीकार किया कि मृतक ने उससे पैसों की मदद ली थी। प्रबंधक के मुताबिक, “उसने 22 तारीख को छुट्टी ली थी और शाम चार बजे मुझसे रुपये मांगे, जो मैंने दे दिए। इसके बाद वह घर गया, स्कूल कैसे आया इसकी जानकारी नहीं है।”

लेकिन सवाल यह है कि—

छुट्टी लेने के बावजूद वह स्कूल के अंदर कैसे पहुंचा?

सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी और निगरानी के बावजूद शव टंकी में कैसे पहुंचा?

सीसीटीवी फुटेज को लेकर प्रबंधन गोलमोल जवाब क्यों दे रहा है?

स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि मृतक का आर्थिक नुकसान ऑनलाइन गेम और जुए के कारण हुआ था, लेकिन स्कूल से रुपये उधार लेना और फिर स्कूल की टंकी में शव मिलना, जांच को और पेचीदा बना रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने कहा कि, “हर एंगल से जांच की जा रही है। स्कूल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाएगी और प्रबंधन से भी पूछताछ होगी। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।”

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ में रहस्यमयी मौत! स्कूल प्रबंधन पर उठे सवाल, टंकी में अर्धनग्न अवस्था में मिला गार्ड का शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.