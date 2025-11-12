Patrika LogoSwitch to English

मऊ

ऑनलाइन प्यार बना जीवनसाथी का वादा, औरैया की युवती ने मुहम्मदाबाद गोहना में रचाई शादी

औरैया जिले के ग्राम नया पुरवा, पोस्ट पुरवा भीखा निवासी काजल का ऑनलाइन परिचय मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के ग्राम अलाउद्दीनपुर निवासी आशीष कुमार से हुआ था। बताया जाता है कि आशीष दिल्ली-हरियाणा में एक निजी कंपनी में कार्यरत है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 12, 2025

Mau News: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की एक युवती अपने प्रेमी की तलाश में लंबा सफर तय करते हुए मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना पहुंची और धूमधाम से विवाह रचाया।

जानकारी के अनुसार, औरैया जिले के ग्राम नया पुरवा, पोस्ट पुरवा भीखा निवासी काजल का ऑनलाइन परिचय मुहम्मदाबाद गोहना तहसील के ग्राम अलाउद्दीनपुर निवासी आशीष कुमार से हुआ था। बताया जाता है कि आशीष दिल्ली-हरियाणा में एक निजी कंपनी में कार्यरत है।

सोशल मीडिया से बातचीत की हुई शुरुआत

ऑनलाइन बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। करीब बीस दिन पूर्व प्रेमिका काजल ने अपने पिता का घर छोड़कर मुहम्मदाबाद गोहना पहुंचने का फैसला किया। जब वह प्रेमी आशीष के घर पहुंची, तो उसके परिवार ने उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया, जबकि लड़की के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी देने से इंकार कर दिया।

बुधवार को दोनों परिवारों की मौजूदगी में बरहदपुर स्थित बाबा किशुन दास की कुटी में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। शादी के दौरान मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाईं। विवाह में प्रेमिका के पिता शामिल नहीं हुए, किंतु परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

ग्रामीणों के बीच यह विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुआ यह प्रेम अब आजीवन साथ निभाने के वादे में बदल गया है। दोनों का विवाह क्षेत्र में प्रेम और विश्वास की मिसाल बन गया है।

12 Nov 2025 08:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / ऑनलाइन प्यार बना जीवनसाथी का वादा, औरैया की युवती ने मुहम्मदाबाद गोहना में रचाई शादी

