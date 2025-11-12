ऑनलाइन प्यार बना जीवनसाथी का वादा, औरैया की युवती ने मुहम्मदाबाद गोहना में रचाई शादी

ऑनलाइन बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। करीब बीस दिन पूर्व प्रेमिका काजल ने अपने पिता का घर छोड़कर मुहम्मदाबाद गोहना पहुंचने का फैसला किया। जब वह प्रेमी आशीष के घर पहुंची, तो उसके परिवार ने उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया, जबकि लड़की के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी देने से इंकार कर दिया।