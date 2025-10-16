Mau Police: बाइक स्टैंट व बिना हेलमेट के 28 युवकों को पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी

कोतवाल ने कहा कि आने वाले लक्ष्मी पूजा मेला, दीपावली व छठ पूजा के दौरान यदि कोई युवक बिना हेलमेट या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने युवाओं को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से न घूमें और रास्ते में आने-जाने वाली महिलाओं या लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें।