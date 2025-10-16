Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Police: बाइक स्टैंट व बिना हेलमेट के 28 युवकों को पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी

मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट चलने वाले और सड़क किनारे बाइक स्टैंड करने वाले युवकों पर कार्रवाई की गई।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 16, 2025

Mau News

Pc: Mau Police,

Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट चलने वाले और सड़क किनारे बाइक स्टैंड करने वाले युवकों पर कार्रवाई की गई।

एंटी रोमियो टीम व पुलिस बल ने कस्बे के विभिन्न स्थानों से कुल 28 युवकों सहित 11 बाइकों को पकड़कर कोतवाली लाया। पुलिस ने सभी युवकों के नाम, पता, बाइक नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किए। इसके बाद कोतवाल कमलकांत वर्मा ने सभी को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी और उन्हें बाइक सहित छोड़ दिया।

त्यौहार को लेकर पुलिस सक्रिय

कोतवाल ने कहा कि आने वाले लक्ष्मी पूजा मेला, दीपावली व छठ पूजा के दौरान यदि कोई युवक बिना हेलमेट या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने युवाओं को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से न घूमें और रास्ते में आने-जाने वाली महिलाओं या लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें।

इस दौरान महिला उपनिरीक्षक माधुरी सागर समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 10:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Police: बाइक स्टैंट व बिना हेलमेट के 28 युवकों को पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: तेंदुली चट्टी के पास दो बाइकों की टक्कर, दो लोग गंभीर रूप से घायल

Mau news
मऊ

Mau News: लक्ष्मी पूजन पर DJ संचालकों को पुलिस की चेतावनी

Mau news
मऊ

Mau News: अलाउद्दीनपुर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय के बाद 31.71 लाख की लागत से बनेगा जच्चा बच्चा केंद्र

मऊ

Mau News: पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक, युवक की मौत, परिजनों में कोहराम

Mau news
मऊ

सभी सर्पदंश जानलेवा नहीं होता लेकिन पहचान में लापरवाही घातक हो सकती है – डॉ. राहुल सिंह

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.