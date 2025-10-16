Mau Police: बाइक स्टैंट व बिना हेलमेट के 28 युवकों को पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी

Pc: Mau Police,
Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट चलने वाले और सड़क किनारे बाइक स्टैंड करने वाले युवकों पर कार्रवाई की गई।
एंटी रोमियो टीम व पुलिस बल ने कस्बे के विभिन्न स्थानों से कुल 28 युवकों सहित 11 बाइकों को पकड़कर कोतवाली लाया। पुलिस ने सभी युवकों के नाम, पता, बाइक नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज किए। इसके बाद कोतवाल कमलकांत वर्मा ने सभी को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी और उन्हें बाइक सहित छोड़ दिया।
कोतवाल ने कहा कि आने वाले लक्ष्मी पूजा मेला, दीपावली व छठ पूजा के दौरान यदि कोई युवक बिना हेलमेट या नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने युवाओं को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से न घूमें और रास्ते में आने-जाने वाली महिलाओं या लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें।
इस दौरान महिला उपनिरीक्षक माधुरी सागर समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहीं।
