Mau News: लक्ष्मी पूजन पर DJ संचालकों को पुलिस की चेतावनी

डीजे संचालको को पुलिस की चेतावनी, Pc: मऊ पुलिस
Mau News: मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना से दीपावली और लक्ष्मी पूजन के अवसर पर शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई है। बृहस्पतिवार को वलीदपुर चौकी प्रभारी सरफराज खान ने पुलिस टीम के साथ वलीदपुर नगर पंचायत, रामनगर मोड़, खिरिया मोड़ सहित कई स्थानों पर डीजे संचालकों को चेतावनी दी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि डीजे साउंड केवल निर्धारित मानक सीमा में ही बजाया जाए, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चौकी प्रभारी ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। अगर कोई डीजे संचालक मनमानी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
इस दौरान पुलिस ने क्षेत्र के आठ डीजे संचालकों को चेतावनी देते हुए सचेत किया। अभियान में चौकी प्रभारी सरफराज खान के साथ कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग