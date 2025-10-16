Mau News: लक्ष्मी पूजन पर DJ संचालकों को पुलिस की चेतावनी

पुलिस ने स्पष्ट किया कि डीजे साउंड केवल निर्धारित मानक सीमा में ही बजाया जाए, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चौकी प्रभारी ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। अगर कोई डीजे संचालक मनमानी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।