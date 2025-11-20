सपा के ‘संकटमोचक’ नहीं रहे; जानें BJP का मास्टर प्लान फेल करने वाले ‘योद्धा’ सुधाकर सिंह कौन थे?

सुधाकर सिंह वही नेता हैं जिन्होंने घोसी विधानसभा के प्रतिष्ठित उपचुनाव में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को हराकर राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा बटोरी थी। इस जीत को उस समय समाजवादी पार्टी के मनोबल बढ़ाने वाली बड़ी सफलता माना गया था। कई बार टिकट कटने के बावजूद सपा ने 2023 के उपचुनाव में फिर से उन पर भरोसा जताया, और सुधाकर सिंह ने इस भरोसे पर खरा उतरते हुए भाजपा को करारी शिकस्त दी थी।