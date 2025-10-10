UP PCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

PCS Exam: मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना आगामी 12 अक्टूबर (रविवार) को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुक्रवार को उप जिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी ने कस्बे में स्थित तीन परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।
एसडीएम ने नेशनल इंटर कॉलेज, टाउन इंटर कॉलेज तथा संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्युत व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय की चारदीवारी की स्थिति की बारीकी से जांच की।
एसडीएम अभिषेक गोस्वामी ने सबसे पहले नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां लाइट की खराबी मिलने पर उसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद टाउन इंटर कॉलेज में उन्होंने पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज में बाउंड्री वॉल की मरम्मत करने का आदेश दिया।
परीक्षा के दौरान टाउन इंटर कॉलेज में 480, संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज में 480, और नेशनल इंटर कॉलेज में 384 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तीनों केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी।
एसडीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
