Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

UP PCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

मुहम्मदाबाद गोहना आगामी 12 अक्टूबर (रविवार) को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुक्रवार को उप जिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी ने कस्बे में स्थित तीन परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।

less than 1 minute read

मऊ

image

Abhishek Singh

Oct 10, 2025

PCS Exam: मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना आगामी 12 अक्टूबर (रविवार) को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुक्रवार को उप जिलाधिकारी अभिषेक गोस्वामी ने कस्बे में स्थित तीन परीक्षा केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।

एसडीएम ने नेशनल इंटर कॉलेज, टाउन इंटर कॉलेज तथा संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्युत व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय की चारदीवारी की स्थिति की बारीकी से जांच की।

एसडीएम ने किया निरीक्षण

एसडीएम अभिषेक गोस्वामी ने सबसे पहले नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां लाइट की खराबी मिलने पर उसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद टाउन इंटर कॉलेज में उन्होंने पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज में बाउंड्री वॉल की मरम्मत करने का आदेश दिया।

परीक्षा के दौरान टाउन इंटर कॉलेज में 480, संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज में 480, और नेशनल इंटर कॉलेज में 384 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तीनों केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी।

एसडीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 09:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / UP PCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau Accident: तेज रफ़्तार ट्रक ने दो बाइक सवार को मारी टक्कर, तीन गम्भीर घायल

मऊ

CJI पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

मऊ

Mau News: तमसा नदी के हनुमान घाट पर महिला का मिला शव, मचा हड़कंप

मऊ

Mau News: बाजार हुए गुलज़ार, गोटेदार छलनी से व्रती महिलाए करेंगी चांद का दीदार

मऊ

Mau Crime: साइबर फ्रॉड में मऊ पुलिस की बड़ी सफलता, 6 लाख की ठगी की रकम पीड़ित को वापस

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.