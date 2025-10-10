UP PCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण

एसडीएम अभिषेक गोस्वामी ने सबसे पहले नेशनल इंटर कॉलेज में पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां लाइट की खराबी मिलने पर उसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद टाउन इंटर कॉलेज में उन्होंने पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं संत गणिनाथ राजकीय पीजी कॉलेज में बाउंड्री वॉल की मरम्मत करने का आदेश दिया।