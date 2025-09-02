Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Breaking: बरगद के पेड़ से अधेड़ का शव लटका मिलने से सनसनी, एक साल पहले बेटे की भी मिली थी ऐसी ही लाश, हत्या की आशंका

मुराडार मनियार गांव उस वक्त दहशत और शोक में डूब गया जब मंगलवार सुबह गांव के बाहर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ से एक अधेड़ व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान सुरेश राजभर पुत्र स्वर्गीय बरसन राजभर) के रूप में हुई है।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 02, 2025

Mau News: जनपद मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत मुराडार मनियार गांव उस वक्त दहशत और शोक में डूब गया जब मंगलवार सुबह गांव के बाहर स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ से एक अधेड़ व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान सुरेश राजभर पुत्र स्वर्गीय बरसन राजभर) के रूप में हुई है।

सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने सबसे पहले शव को देखा, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मधुबन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अभय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग एक वर्ष पूर्व सुरेश राजभर के बेटे का भी शव इसी प्रकार गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ सकी है। अब पिता की भी ठीक उसी तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गांव में चर्चा और आशंकाओं का माहौल बन गया है।

पीड़ित परिजनों ने घटना को आत्महत्या मानने से साफ इनकार करते हुए इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। परिजनों का आरोप है कि सुरेश राजभर की किसी गहरी साजिश के तहत हत्या की गई है और उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है।

सुरेश राजभर अपने पीछे पांच पुत्र और एक विवाहित पुत्री को छोड़ गए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है।

फिलहाल, परिजनों द्वारा पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गहन जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और हर पहलु पर बारीकी से छानबीन की जा रही है।

Published on:

02 Sept 2025 10:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Breaking: बरगद के पेड़ से अधेड़ का शव लटका मिलने से सनसनी, एक साल पहले बेटे की भी मिली थी ऐसी ही लाश, हत्या की आशंका

