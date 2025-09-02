Mau Breaking: बरगद के पेड़ से अधेड़ का शव लटका मिलने से सनसनी, एक साल पहले बेटे की भी मिली थी ऐसी ही लाश, हत्या की आशंका

सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने सबसे पहले शव को देखा, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मधुबन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी अभय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।