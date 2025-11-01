मोकामा हत्याकांड कर रहा जंगलराज का इशारा, 14 नवंबर के बाद बदलेगी तस्वीर : सपा सांसद राजीव राय

उन्होंने कहा कि 20 साल बाद भी बिहार गरीबी और अपराध में डूबा हुआ है। बिहार की जनता इंतजार कर रही थी। जो लोग सुशासन का वादा करके आए थे, उन्होंने साबित कर दिया है कि 20 साल बाद बिहार की तस्वीर नहीं बदली है। बिहार में गरीबी, पलायन और अपराध जारी है। अब समय आ गया है कि एक नए ऊर्जावान नेता को मौका दिया जाए, जिसने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 नंवबर के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।