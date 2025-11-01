Patrika LogoSwitch to English

मोकामा हत्याकांड कर रहा जंगलराज का इशारा, 14 नवंबर के बाद बदलेगी तस्वीर : सपा सांसद राजीव राय

सपा सांसद ने IANS से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव जैसे ऊर्जावान नेता को मौका देगी। मोकामा हत्याकांड पर सपा सांसद ने कहा कि जंगलराज को इसी को कहते हैं।

मऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 01, 2025

सपा सांसद राजीव राय।

सपा सांसद राजीव राय, PC- IANS

मऊ : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद राजीव राय ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगली सरकार महागठबंधन की बनने वाली है। सपा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को एक मौका जरूर देगी।

सपा सांसद ने IANS से बातचीत में सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव जैसे ऊर्जावान नेता को मौका देगी। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में बिहार की जनता के लिए काम किया। युवाओं को रोजगार दिलाया, लोग भूले नहीं हैं।

बिहार में 20 साल बाद बदलेगी तस्वीर

उन्होंने कहा कि 20 साल बाद भी बिहार गरीबी और अपराध में डूबा हुआ है। बिहार की जनता इंतजार कर रही थी। जो लोग सुशासन का वादा करके आए थे, उन्होंने साबित कर दिया है कि 20 साल बाद बिहार की तस्वीर नहीं बदली है। बिहार में गरीबी, पलायन और अपराध जारी है। अब समय आ गया है कि एक नए ऊर्जावान नेता को मौका दिया जाए, जिसने अपने 17 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 नंवबर के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।

मोकामा हत्याकांड जंगलराज का इशारा

मोकामा हत्याकांड पर सपा सांसद ने कहा कि जंगलराज को इसी को कहते हैं। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को एनडीए सरकार की नाकामी बताई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो संदेश पर राजीव राय ने कहा कि जिन लोगों ने बिहार को अपमानित करने का काम किया है, जिन्होंने डीएनए पर सवाल उठाए। सीएम नीतीश कुमार आज उनके साथ खड़े हैं। इससे बिहार के लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं।

01 Nov 2025 08:08 pm

