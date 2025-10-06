प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मंदिर में रचाई शादी लगे जयकारे

Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमिका ने प्रेमी के साथ शनिवार को देर शाम मंदिर में शादी कर लिया। जिससे दोनों अब पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी प्रेमिका के गांव में सोनू सठियांव जिला आजमगढ़ निवासी प्रेमी का ननिहाल होने के कारण प्रेमी का आना-जाना बराबर लगा रहता था। जिससे पड़ोस की रहने वाली एक प्रेमिका से उसकी लगभग 1 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों आपस में कोई स्थान देकर मिलते-जुलते थे। इसकी चर्चा गांव में होने लगी प्रेमिका के घर वालों ने लड़की को कड़ी हिदायत दिया कि तुमको सोनू से मिलने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर तुमको कड़ी सजा मिलेगी इसके बाद भी प्रेमी प्रेमिका का प्यार परवान पर चढ़ गया।
शनिवार को दोनों आपस में मिल रहे थे कि इसी बीच गांव के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों के परिजनों को सूचना दिया गया। दोनों के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो इसकी पंचायत गुरादरी पर चल रही थी कि इसी बीच दोनों तरफ से झड़प होने के बाद एक युवक की जमकर पिटाई हो गई जिससे अफरा तफरी मच गई किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दिया मौके पर पहुंची पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर करहा पुलिस चौकी पर चली आई इसी बीच दोनों तरफ से कुछ लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस से कहा कि हम लोगों के बीच समझौता हो गया है, इन लोगों को छोड़ दीजिए पुलिस ने कड़ी हिदायत देकर पकड़े गए युवको को छोड़ दिया। इसी बीच देर शाम करहा स्थित शिव मंदिर में दोनों परिजनों के उपस्थिति में प्रेमी ने प्रेमिका के गले में जय माल डालकर एक दूसरे के हो गए जहां पर शादी के बाद शंकर भगवान की जयकारे लगने लगी।
इस बाबत कोतवाली प्रभारी के के वर्मा ने बताया कि पंचायत में दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी और दोनों पक्षों से कुछ लोगों को पकड़ कर चौकी पर लाकर खडी हिदायत देकर छोड़ दिया गया किसी भी तरफ से कोई पुलिस को तहरीर नहीं मिली है अगर तहरीर मिलती है तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
