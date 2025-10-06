प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मंदिर में रचाई शादी लगे जयकारे

शनिवार को दोनों आपस में मिल रहे थे कि इसी बीच गांव के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों के परिजनों को सूचना दिया गया। दोनों के परिजन जब मौके पर पहुंचे तो इसकी पंचायत गुरादरी पर चल रही थी कि इसी बीच दोनों तरफ से झड़प होने के बाद एक युवक की जमकर पिटाई हो गई जिससे अफरा तफरी मच गई किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दिया मौके पर पहुंची पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर करहा पुलिस चौकी पर चली आई इसी बीच दोनों तरफ से कुछ लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस से कहा कि हम लोगों के बीच समझौता हो गया है, इन लोगों को छोड़ दीजिए पुलिस ने कड़ी हिदायत देकर पकड़े गए युवको को छोड़ दिया। इसी बीच देर शाम करहा स्थित शिव मंदिर में दोनों परिजनों के उपस्थिति में प्रेमी ने प्रेमिका के गले में जय माल डालकर एक दूसरे के हो गए जहां पर शादी के बाद शंकर भगवान की जयकारे लगने लगी।