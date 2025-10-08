भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी में कमी से मध्यम वर्ग को सीधा लाभ : मंत्री एके शर्मा

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। जीएसटी में की गई कमी के तहत जो वस्तुएं पहले 18 प्रतिशत कर के अंतर्गत थीं, उन्हें घटाकर 12 प्रतिशत, और जो 12 प्रतिशत थीं, उन्हें घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।