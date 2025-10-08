भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी में कमी से मध्यम वर्ग को सीधा लाभ : मंत्री एके शर्मा

Mau news, Pc: Patrika
Mau News: मुहम्मदाबाद गोहना कस्बे के पुष्प वाटिका मैरेज हाल में आयोजित भाजपा विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कमी से प्रदेश के मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। जीएसटी में की गई कमी के तहत जो वस्तुएं पहले 18 प्रतिशत कर के अंतर्गत थीं, उन्हें घटाकर 12 प्रतिशत, और जो 12 प्रतिशत थीं, उन्हें घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
शिक्षा से जुड़े सामान जैसे किताबें, पेंसिल, रबर, कॉपी आदि पर जीएसटी को शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है।
मंत्री ने कहा कि अब बाइक, चारपहिया वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं। जीएसटी घटने से आम जनता को कम कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं।
आगामी दीपावली और लक्ष्मी पूजा पर्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि विदेशी और चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सामान की जगह भारत में बने झालर, दीये और लाइटें खरीदें। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पाद अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं, जबकि विदेशी सामान जल्दी खराब हो जाता है।
मंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने वह कार्य किए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर सकीं — गरीबों को आवास, शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं, और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई गई है। बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी तेजी से किया जा रहा है, और जो कुछ शेष बचा है, उसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्या, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, अनूपुर अग्रवाल, भाजपा नेत्री पूनम सरोज, प्रांतीय परिषद सदस्य छोटू प्रसाद, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता (डायमंड), डॉ. उमेश सरोज, लालजी वर्मा, जगदीश प्रसाद गुप्ता, मंडल अध्यक्ष जनार्दन शर्मा, सीओ शीतला प्रसाद पांडेय, कोतवाल कमलकांत वर्मा सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
मऊ
उत्तर प्रदेश
