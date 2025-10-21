दीपावली के दिन प्रशिक्षु सिपाही व पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम

इस हादसे में राधा कृष्ण सोनकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से मिले फोन नंबर और पते के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मर्चुरी हाउस भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।