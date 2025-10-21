Patrika LogoSwitch to English

मऊ

दीपावली के दिन प्रशिक्षु सिपाही व पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम

घटना बुधवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की है। राधा कृष्ण सोनकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी कोपागंज थाना क्षेत्र के टड़ियांव के पास एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

मऊ

Abhishek Singh

Oct 21, 2025

Diwali News: जनपद मऊ के कोपागंज के समीप सोमवार की रात्रि एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में घोसी नगर के कस्बा खास निवासी एवं प्रयागराज में प्रशिक्षु पुलिस राधा कृष्ण उर्फ किशन सोनकर की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि राधा कृष्ण किसी कार्य से जा रहे थे तभी कोपागंज के पास उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशिक्षु पुलिसकर्मी की असमय मौत से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। ग्रामीणों और परिचितों ने परिजनों को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

देर रात्रि हुआ दुर्घटना

घटना बुधवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे की है। राधा कृष्ण सोनकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी कोपागंज थाना क्षेत्र के टड़ियांव के पास एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

मृतक राधा कृष्ण सोनकर ने अपने पीछे एक बेटी और 2 बेटों समेत पत्नी को अनाथ छोड़ गए।

इस हादसे में राधा कृष्ण सोनकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की जेब से मिले फोन नंबर और पते के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मर्चुरी हाउस भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

21 Oct 2025 10:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / दीपावली के दिन प्रशिक्षु सिपाही व पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में मचा कोहराम

मऊ

