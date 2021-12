उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 12 साल पहले की गई दो लोगों की हत्या के मामले में तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह हत्या बकरे को लेकर हुए विवाद में की गई थी।

Two People Killed For Hitting Goat Court Sentenced Convicts to Death