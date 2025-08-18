Mau News: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत महिला कल्याण की टीम ने कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया

Mau News: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग की टीम एवं चिकित्सा अधीक्षक के समन्वय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परदहां में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें 09 नवजात बालिकाओं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मे केक काटा गया तथा नवजात बच्चियों के माताओं को सम्मानित किया गया। तथा उपहार स्वरूप नवजात बच्चियों के लिए वस्त्र एवं मिष्ठान वितरित किया गया साथ ही साथ बच्चियों के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित माननीय मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने हेतु बताया गया।