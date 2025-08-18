Mau News: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत महिला कल्याण की टीम ने कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया

Mau News: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग की टीम एवं चिकित्सा अधीक्षक के समन्वय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परदहां में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें 09 नवजात बालिकाओं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य मे केक काटा गया तथा नवजात बच्चियों के माताओं को सम्मानित किया गया। तथा उपहार स्वरूप नवजात बच्चियों के लिए वस्त्र एवं मिष्ठान वितरित किया गया साथ ही साथ बच्चियों के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित माननीय मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने हेतु बताया गया।
अभिभावकों को अवगत कराया गया की फार्म भरने मे कोई समस्या आये तो जिला प्रोवेशन कार्यालय मे सम्पर्क करें। इस अवसर पर डिस्ट्रिक मिशन को-आर्डिनेटर आर्चना राय, सेंटर मैनेजर संध्या, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता मीरा यादव,,जेण्डर् स्पेशलिष्ट राखी राय ,जेण्डर् स्पेशलिष्ट तृप्ति राय,सहायक लेखाकार अरविन्द यादव, M.T.S. शाहबाज़ अली खान एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परदहा मऊ से चिकित्सा अधीक्षक एवं उनके स्टॉफ उपस्थित रहे।