12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

कटान प्रभावित गांव ग्राम सभा धरमपुर विशुनपुर में लगाई गई ग्राम चौपाल

धरमपुर विशुनपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में समस्त विभागों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के इंस्टाल लगाए गए एवं ग्राम वासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 12, 2025

Mau news: विकासखंड फतेहपुर मंडाव के अंतर्गत ग्राम सभा धरमपुर विशुनपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में समस्त विभागों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं के इंस्टाल लगाए गए एवं ग्राम वासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया।

ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामवासी जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंचित हैं तथा जो पात्रता की श्रेणी में है उनके आवेदन करा कर योजना का लाभ भी दिया गया। ग्राम चौपाल के दौरान उप जिलाधिकारी द्वारा समस्त ग्राम वासियों से एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना एवं उसके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को बताया एवं जो भी व्यक्ति पात्रता श्रेणी में होते हुए भी योजना से वंचित थे उनको योजना का लाभ देने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम वासियों द्वारा बिजली, राशन, आवास, पेंशन सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया जिसके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम सभा में जितने भी लाभार्थी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से वंचित है उनकी सूची तैयार करें एवं उनको योजना का लाभ दिलाए। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन हेतु लाभार्थियों का आवेदन करते हुए योजना का लाभ देने के निर्देश दिए तथा जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी को दिव्यांगों हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे लाभान्वित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत धरमपुर विशुनपुर में कुल 1196 परिवार व कुल जनसंख्या 8381 है।

बाढ़ में किसी भी समस्या पर एसडीएम स्वयं मौजूद रहनेकी कही बात

जन चौपाल को संबोधित करते उप जिलाधिकारी मधुबन राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस बाढ़ आपदा में पुरा तहसील प्रशासन आप समस्त ग्राम वासियों के साथ है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो तत्काल हमें सूचित करें हम उस व्यक्ति की समस्या का तत्काल निस्तारण करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के वरासत, भूमि पैमाइश, अंश निर्धारण या कोई मुकदमा हो तो भी अवगत कारण उसकी समस्या का निस्तारण तहसील प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
इस दौरान उप जिलाधिकारी मधुबन जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / कटान प्रभावित गांव ग्राम सभा धरमपुर विशुनपुर में लगाई गई ग्राम चौपाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.