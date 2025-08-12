कटान प्रभावित गांव ग्राम सभा धरमपुर विशुनपुर में लगाई गई ग्राम चौपाल

ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम वासियों द्वारा बिजली, राशन, आवास, पेंशन सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराया जिसके निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए। ग्राम चौपाल के दौरान ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि ग्राम सभा में जितने भी लाभार्थी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से वंचित है उनकी सूची तैयार करें एवं उनको योजना का लाभ दिलाए। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन हेतु लाभार्थियों का आवेदन करते हुए योजना का लाभ देने के निर्देश दिए तथा जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी को दिव्यांगों हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे लाभान्वित करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत धरमपुर विशुनपुर में कुल 1196 परिवार व कुल जनसंख्या 8381 है।