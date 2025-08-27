Mau News: ग्राम प्रधान की शिकायत लेकर CDO के पास पहुंचे ग्रामीणबोले मनरेगा का काम JCB से कराया गया

Mau News: मऊ जिले के रानीपुर विकास खंड के चाल्हा गांव में मनरेगा में बड़ी अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा जिसमें मनरेगा के काम जेसीबी मशीन से होने का आरोप लगाते हुए स्थलीय निरीक्षण कर कार्यवाई की मांग किये।
शिकायतकर्ता अरुण सिंह ने बताया कि उन्होंने दो माह पहले जन सूचना के तहत ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी। 7 जुलाई को उन्हें डाक से यह जानकारी मिली। जब उन्होंने मौके पर जाकर ग्रामीणों से पूछताछ की, तो कई अनियमितताएं सामने आईं।
ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान ने मनरेगा के तहत सड़क निर्माण, नाली, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय, मेंटेनेंस, हैंड पंप रिबोर और पोखरी खुदाई जैसे काम नहीं कराए। जो काम मौजूद हैं, वे पूर्व प्रधान के समय के हैं। शिकायत में कहा गया है कि वर्तमान प्रधान ने इन कामों की फाइल और इस्टीमेट बनाकर भुगतान कर लिया। मनरेगा में श्रमिकों की जगह जेसीबी मशीन से काम कराया गया। ग्रामीणों ने जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की है।