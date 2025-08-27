Mau News: ग्राम प्रधान की शिकायत लेकर CDO के पास पहुंचे ग्रामीणबोले मनरेगा का काम JCB से कराया गया

ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान ने मनरेगा के तहत सड़क निर्माण, नाली, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय, मेंटेनेंस, हैंड पंप रिबोर और पोखरी खुदाई जैसे काम नहीं कराए। जो काम मौजूद हैं, वे पूर्व प्रधान के समय के हैं। शिकायत में कहा गया है कि वर्तमान प्रधान ने इन कामों की फाइल और इस्टीमेट बनाकर भुगतान कर लिया। मनरेगा में श्रमिकों की जगह जेसीबी मशीन से काम कराया गया। ग्रामीणों ने जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की है।