Meerut Rape: मेडिकल कॉलेज में 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, मरीज के भाई ने बाथरूम में दिया वारदात को अंजाम, आरोपी अरेस्ट

Meerut Rape News: मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अस्पताल के बाथरूम में दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता अपने पैर का इलाज कराने आई थी और हड्डी विभाग के वार्ड में भर्ती थी।

मेरठ•Jun 23, 2025 / 12:22 pm• Mohd Danish

13 year old minor raped in medical college in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ मेडिकल कॉलेज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अस्पताल के बाथरूम में कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। इस घटना को मरीज के एक तीमारदार ने अंजाम दिया और बाद में फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है।

इलाज के लिए भर्ती थी नाबालिग मिली जानकारी के अनुसार, इंचौली क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय पीड़िता को पैर में परेशानी थी और उसे 20 जून को मेरठ मेडिकल कॉलेज के हड्डी वार्ड में भर्ती कराया गया था। इसी वार्ड में काशीपुर (मुरादाबाद) का रहने वाला मोहित भी भर्ती था, जिसका दुर्घटना में पैर कटने के बाद ऑपरेशन हुआ था। मोहित के साथ उसका भाई, रोहित, तीमारदार के रूप में मौजूद था। मरीज के भाई ने दिया वारदात को अंजाम शनिवार रात, जब नाबालिग बाथरूम गई, तो रोहित ने उसे कथित तौर पर बाथरूम में बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रोहित मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार पीड़िता ने अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां तुरंत बच्ची को लेकर मेडिकल थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए जांच शुरू की और रविवार रात करीब 10 बजे आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म करने की बात कबूल कर ली है। बच्ची का मेडिकल भी कराया गया है। पुलिस घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी जुटा रही है। यह भी पढ़ें इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिला गोबर, CO अनुज चौधरी ने इस तरह कराया खुलासा, सामने आया चौंकाने वाला नजारा पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि, “मेडिकल कॉलेज के आर्थो वार्ड में भर्ती 13 वर्षीय किशोरी के साथ एक अन्य मरीज के तीमारदार ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।” मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि, “मेडिकल कॉलेज के आर्थो वार्ड में भर्ती 13 वर्षीय किशोरी के साथ एक अन्य मरीज के तीमारदार ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।”