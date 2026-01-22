हेडशॉट के शौकीन को हेड पर ही मारी गोली, डर इतना था कि लोग नाम नहीं लेते…वो कहकर खत्म करते थे बात

30 दिसंबर, 2017; रात 10:50 बजे। मेरठ के पल्लवपुरम फेज-2 की सड़क पर सन्नाटा पसरा था। अचानक, एक मोटरसाइकिल अंधेरे को चीरते हुए निकली। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल के पीछे बैठा 115 किलोग्राम का भारी-भरकम आदमी पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। अपराधी अपनी बाइक छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगा तभी तीन गोलियां उसे लगी और वह मौके पर ढेर हो गया। पुलिस पास पहुंची तो उसकी पहचान हसीन मोटा के रूप में हुई।