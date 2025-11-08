दो साल पहले कर्ज के चलते अपना मकान और जमीन तीनों भाइयों ने बेच दी थी। इसके बाद से बड़ा भाई फरीद लावड़ में ही किराए पर रह रहा है और हेयर सैलून पर काम कर रहा है। नदीम अपने छोटे भाई आदिल को अपने साथ श्रीनगर ले गया था। नदीम की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को फरीद मकान बंद कर कहीं चला गया। खुफिया एजेंसी की टीम लावड़ पहुंची। नदीम के भाई फरीद के घर पर ताला लगा मिला और मोबाइल भी बंद था। टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है।