आठ साल से श्रीनगर में सैलून चलाने वाले का निकला आतंकी कनेक्‍शन! मेरठ में खुफिया एजेंसियों का डेरा

श्रीनगर में आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार मेरठ के मोहम्मद नदीम के लावड़ स्थित आवास पर खुफिया एजेंसियों ने डेरा डाल दिया है। नदीम और उसके दो साथियों को पुलिस ने गुरुवार को तमंचे -कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था

मेरठ

Mahendra Tiwari

Nov 08, 2025

श्रीनगर में डल झील के साथ लगे डलगेट क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस ने एक तमंचा और नौ कारतूस के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ममता चौक पर चेकिंग कर रही थी और बाइक सवार तीन युवकों को रोका था। आरोपियों से तमंचा-कारतूस बरामद किए गए।

इनकी पहचान नदीम निवासी लावड़ मेरठ, शाहमुतैब निवासी खानयार श्रीनगर और कामरान हसन शाह निवासी खानयार के रूप में हुई। तीनों का संबंध आतंकी संगठन से बताया गया है। पुलिस ने श्रीनगर में तीनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ पुलिस को सूचना भेजी है।

आठ साल से श्रीनगर में रह रहा नदीम

नदीम पुत्र यामीन मेरठ के लावड़ कस्बे का रहने वाला है। नदीम छह भाई-बहन हैं, जिनमें फरीद सबसे बड़ा है और नदीम दूसरे नंबर का है। पिता यामीन और मां की दो साल पहले मृत्यु हो चुकी है। नदीम आठ साल से श्रीनगर में रह रहा है और वहां हेयर सैलून चला रहा है।

दो साल पहले कर्ज के चलते अपना मकान और जमीन तीनों भाइयों ने बेच दी थी। इसके बाद से बड़ा भाई फरीद लावड़ में ही किराए पर रह रहा है और हेयर सैलून पर काम कर रहा है। नदीम अपने छोटे भाई आदिल को अपने साथ श्रीनगर ले गया था। नदीम की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को फरीद मकान बंद कर कहीं चला गया। खुफिया एजेंसी की टीम लावड़ पहुंची। नदीम के भाई फरीद के घर पर ताला लगा मिला और मोबाइल भी बंद था। टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है।

