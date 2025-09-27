Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

Meerut News: बदमाशों ने भाजपा नेता पर बरसाई गोलियां, सरेराह उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव का माहौल

Meerut Murder News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री और बीडीसी सदस्य की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी ने तीन दिन पहले फायरिंग मामले की रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया है।

मेरठ

Mohd Danish

Sep 27, 2025

bjp leader pramod bhardana shot dead in meerut
Meerut News: बदमाशों ने भाजपा नेता पर बरसाई गोलियां | AI Generated Image

BJP leader murder in Meerut: यूपी के मेरठ जिले के थाना किठौर क्षेत्र के गांव भड़ौली में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री और बीडीसी सदस्य प्रमोद कुमार भड़ाना को रंजिशन गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोप गांव के ही रॉबिन गुर्जर पर है, जिसने पुरानी फायरिंग की घटना का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया है।

खेत में चारा लेने गए थे प्रमोद, वहीं हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक, प्रमोद भड़ाना सुबह खेत में चारा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान रॉबिन गुर्जर वहां आया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। प्रमोद गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की।

ग्राम प्रधान की कार पर भी चलाई गोलियां

घटना के बाद ग्राम प्रधान सतीश अपनी कार से प्रमोद को इलाज के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में आरोपी रॉबिन ने कार पर भी फायरिंग कर दी। किसी तरह घायल अवस्था में प्रमोद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर से परिवार और समर्थकों में कोहराम मच गया।

गांव में भी आरोपी ने बरसाईं गोलियां

हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी रॉबिन सीधे मृतक के घर पहुंचा और वहां भी गोलियां चलाईं। ग्रामीणों के मुताबिक, यह घटना केवल प्रमोद की हत्या तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे गांव को खौफजदा करने का प्रयास किया गया। लोग घरों में दुबक गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

नानपुर फायरिंग मामले से जुड़ी रंजिश

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस हत्या की जड़ें तीन दिन पहले हापुड़ के नानपुर गांव में हुई फायरिंग से जुड़ी हुई हैं। उस घटना में प्रमोद और ग्राम प्रधान सतीश का बेटा पीड़ित पक्ष के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने गढ़मुक्तेश्वर थाने गए थे। इसी बात को लेकर रॉबिन और उसके परिवार से तनाव बढ़ गया था।

पुलिस ने आरोपी के पिता और साथी को पकड़ा

सूत्रों के अनुसार, नानपुर फायरिंग मामले में पुलिस ने पहले ही रॉबिन के साथी विनय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था और उसके पिता तरसपाल को थाने में बैठा रखा था। इसी से बौखलाए रॉबिन ने प्रमोद की हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता तरसपाल और साथी विनय को हिरासत में ले लिया है।

गांव में तनाव, पुलिस अलर्ट

हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीणों में गुस्से की लहर दौड़ गई। गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि हालात बेकाबू न हों। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और फरार आरोपी रॉबिन की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।

27 Sept 2025 03:32 pm

Meerut News: बदमाशों ने भाजपा नेता पर बरसाई गोलियां, सरेराह उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव का माहौल

