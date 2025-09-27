Meerut News: बदमाशों ने भाजपा नेता पर बरसाई गोलियां, सरेराह उतारा मौत के घाट, गांव में तनाव का माहौल

सूत्रों के अनुसार, नानपुर फायरिंग मामले में पुलिस ने पहले ही रॉबिन के साथी विनय गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था और उसके पिता तरसपाल को थाने में बैठा रखा था। इसी से बौखलाए रॉबिन ने प्रमोद की हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी के पिता तरसपाल और साथी विनय को हिरासत में ले लिया है।