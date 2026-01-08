8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

मुस्कान ने जमानत के लिए वकील लेने से क‍िया इन्कार, अब नीले ड्रम काटने वाले पर सबकी नजर

बेटी होने के बाद मुस्कान अपना दिनभर का समय उसके साथ ही बिता रही है। मुस्कान का कहना है कि जब परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया है तो जेल से बाहर जाकर भी बेटी के संग कहां जाएंगी।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Aman Pandey

Jan 08, 2026

Saurabh murder case, Sahil Shukla, Blue drum murder, Muskan bail refusal, Meerut News, UP News, Blue drum case Meerut, Muskan rastogi, Meerut News, Meerut Latest News, Meerut News in Hindi, Meerut Samachar

मेरठ को हिला देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत में सुनवाई अंतिम चरणों में पहुंच गई है। बुधवार को विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की गवाही पूरी हो गई। अब फोरेंसिक प्रभारी अंशुल कुमार के बयान दर्ज किए जाएंगे।

विवेचक के बयान पर जिरह हुई पूरी

सुनवाई जिला जज अनुपम कुमार के न्यायालय में हुई। जिरह के दौरान विवेचक ने गिरफ्तारी, साक्ष्य संकलन और वीडियोग्राफी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि हत्या की सूचना मिलने पर पहले आरोपी मुस्कान और बाद में उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी के सवाल पर कहा गया कि थाने में कैमरे लगे हैं और फुटेज ई-साक्ष्य एप पर सुरक्षित है।

विवेचक के अनुसार, सभी कार्रवाई उच्चाधिकारियों की जानकारी में की गई। फील्ड यूनिट ने मौके पर जांच की। नीले ड्रम की बरामदगी से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम तक वे स्वयं मौजूद रहे। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि विवेचक की जिरह पूरी हो चुकी है।

अदालत ने फील्ड यूनिट प्रभारी सब इंस्पेक्टर अंशुल कुमार को 13 जनवरी को गवाही के लिए तलब किया है। फोरेंसिक प्रभारी अंशुल ही वह अधिकारी हैं, जिन्होंने नीले ड्रम को काटकर उसमें से सौरभ का शव निकाला था। यह वही ड्रम था जिसमें शव को डालकर सीमेंट से बंद किया गया था।

अब तक 15 गवाहों के बयान दर्ज

अब तक ट्रायल में 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इनमें मृतक के परिजन, घटना से जुड़े दुकानदार, चिकित्सक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, कैब चालक, पंचनामा भरने वाले अधिकारी और पूर्व विवेचक शामिल हैं। चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक की गवाही के साथ जांच से जुड़े प्रमुख तथ्य अदालत के रिकॉर्ड में आ चुके हैं।

मुस्कान ने कानूनी लड़ाई छोड़ी?

इस बीच जेल अधिकारी ने बताया कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जमानत के लिए वकील करने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि परिवार ने उनसे संबंध तोड़ लिए हैं, ऐसे में जेल से बाहर जाकर भी बेटी के साथ वह कहां जाएंगी। जानकारी के अनुसार, मुस्कान बेटी के जन्म के बाद दिनभर का अधिकांश समय उसके साथ बिताती है।

केस का बैकग्राउंड और पूरा घटनाक्रम

सौरभ राजपूत लंदन से 24 फरवरी 2025 को अपने मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित घर लौटे थे। 25 फरवरी को उन्होंने बेटी पीहू और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया। लेकिन इसी बीच मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ संबंध का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक, 3 मार्च को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। वारदात के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए और 17 मार्च को लौटे। 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर लिया। मामले का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मुस्कान ने जमानत के लिए वकील लेने से क‍िया इन्कार, अब नीले ड्रम काटने वाले पर सबकी नजर

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले की शराब पार्टी…फिर दोस्त ने ही कर दी दोस्त की ईंट मारकर हत्या; आखिर क्यों?

man killed in dispute over playing music in tempo accused driver arrested meerut crime
मेरठ

प्री-बोर्ड के डर ने बना दिया अपराधी! 10वीं के छात्र ने रच डाली खुद की अपहरण खौफनाक कहानी

हाईस्कूल छात्र ने मांगी 2 लाख की फिरौती
मेरठ

‘वे हथौड़ा लेकर मुझ पर झपटे’, 10 रुपये का बिस्किट फेम शादाब जकाती के साथ अफेयर का आरोप! इरम का छलका दर्द

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji fame youtuber shadab jakati case update know what Iram said
मेरठ

ओवरटेक कर रोकी बाइक, चाकू से सीना और गला गोदा…30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा युवक

Meerut murder news, railway keyman murder, mundali police, kharkhoda station crime, stabbing incident, Meerut News in Hindi, Latest Meerut News in Hindi, Meerut Hindi Samachar, मेरठ हत्या समाचार, नाइट ड्यूटी पर हत्या
मेरठ

‘इसमें दिक्कत क्या है..?’ महिला के साथ अपने रिश्तों को लेकर पहली बार बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

10 rupay ka biscuit kitne ka hai ji famed youtuber shadab jakati is again in controversy know case update
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.