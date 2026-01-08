सौरभ राजपूत लंदन से 24 फरवरी 2025 को अपने मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित घर लौटे थे। 25 फरवरी को उन्होंने बेटी पीहू और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया। लेकिन इसी बीच मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ संबंध का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक, 3 मार्च को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। वारदात के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए और 17 मार्च को लौटे। 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर लिया। मामले का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है।