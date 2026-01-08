मेरठ को हिला देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत में सुनवाई अंतिम चरणों में पहुंच गई है। बुधवार को विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की गवाही पूरी हो गई। अब फोरेंसिक प्रभारी अंशुल कुमार के बयान दर्ज किए जाएंगे।
सुनवाई जिला जज अनुपम कुमार के न्यायालय में हुई। जिरह के दौरान विवेचक ने गिरफ्तारी, साक्ष्य संकलन और वीडियोग्राफी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि हत्या की सूचना मिलने पर पहले आरोपी मुस्कान और बाद में उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी के सवाल पर कहा गया कि थाने में कैमरे लगे हैं और फुटेज ई-साक्ष्य एप पर सुरक्षित है।
विवेचक के अनुसार, सभी कार्रवाई उच्चाधिकारियों की जानकारी में की गई। फील्ड यूनिट ने मौके पर जांच की। नीले ड्रम की बरामदगी से लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम तक वे स्वयं मौजूद रहे। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्ण कुमार चौबे ने बताया कि विवेचक की जिरह पूरी हो चुकी है।
अदालत ने फील्ड यूनिट प्रभारी सब इंस्पेक्टर अंशुल कुमार को 13 जनवरी को गवाही के लिए तलब किया है। फोरेंसिक प्रभारी अंशुल ही वह अधिकारी हैं, जिन्होंने नीले ड्रम को काटकर उसमें से सौरभ का शव निकाला था। यह वही ड्रम था जिसमें शव को डालकर सीमेंट से बंद किया गया था।
अब तक ट्रायल में 15 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। इनमें मृतक के परिजन, घटना से जुड़े दुकानदार, चिकित्सक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, कैब चालक, पंचनामा भरने वाले अधिकारी और पूर्व विवेचक शामिल हैं। चार्जशीट दाखिल करने वाले विवेचक की गवाही के साथ जांच से जुड़े प्रमुख तथ्य अदालत के रिकॉर्ड में आ चुके हैं।
इस बीच जेल अधिकारी ने बताया कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जमानत के लिए वकील करने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि परिवार ने उनसे संबंध तोड़ लिए हैं, ऐसे में जेल से बाहर जाकर भी बेटी के साथ वह कहां जाएंगी। जानकारी के अनुसार, मुस्कान बेटी के जन्म के बाद दिनभर का अधिकांश समय उसके साथ बिताती है।
सौरभ राजपूत लंदन से 24 फरवरी 2025 को अपने मेरठ के ब्रह्मपुरी स्थित घर लौटे थे। 25 फरवरी को उन्होंने बेटी पीहू और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाया। लेकिन इसी बीच मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ संबंध का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक, 3 मार्च को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया। वारदात के बाद दोनों हिमाचल घूमने चले गए और 17 मार्च को लौटे। 18 मार्च को वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर लिया। मामले का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है।
