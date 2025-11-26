पति की हत्या, सीमेंट में दफनाया…और अब जेल में मासूम बेटी: परिवार बोला- ये सब माइंड गेम; बच्ची को बचाओ

Muskan Saurabh DNA Test: मेरठ के चर्चित नीले ड्रम मर्डर केस में आरोपी मुस्कान ने 24 नवंबर को एक बेटी को जन्म दिया। डॉक्टरों ने डिलीवरी की तारीख 28 नवंबर बताई थी, लेकिन उससे चार दिन पहले ही प्रसव हुआ। 26 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही मुस्कान सीधे जिला जेल लाई गई, जहां जेल के डॉक्टरों की टीम ने उसका और बच्ची का पूरा हेल्थ चेकअप किया। उसके बाद दोनों को महिला बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि मुस्कान बच्ची को गोद में लेकर खिलाती रही, पर उसकी नजरें किसी अपने को तलाशती रहीं।