बारातियों की हर्ष फायरिंग से छज्जे पर चढ़त देख रही युवती की मौत, दूल्हे समेत कई पर FIR

घटना मेरठ के श्याम नगर 20 फुटा रोड की है। यहीं के रहने वाली अक्सा को गोली लगी। अक्सा के पिता की ओर से इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई। युवती के भाई अब्दुल समद ने पुलिस को बताया कि, सोमवार रात कॉलोनी में रहने वाले हाजी शाहनवाज के बेटे सुहेल की शादी थी। बारात कॉलोनी से फफूंडा गांव जानी थी। देर रात करीब 11 बजे चढ़त चल चल रही थी। मोहल्ले को लोग अपने-अपने घरों से चढ़त देख रहे थे। चढ़त में शामिल लोगों ने जमकर हर्ष फायरिंग की। इसी दौरान एक गोली अरशद की 20 वर्षीय बेटी अक्सा के पेट में लगी। गोली लगने से काफी खून बह गया और उसकी मौत हो गई। अब्दुल ने बताया कि उसके बहन ने इसी साल इंटर की परीक्षा पास की थी। अगले वर्ष उसकी शादी थी।