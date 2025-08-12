‘2 राउंड में खेल खत्म’; अंजाम भुगतोगे कहकर पहले सीने में और फिर भेजे में डाल दी गोली

देर रात जब राजन घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजन की तलाश शुरू की। इस दौरान उसका खून से लथपथ शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।