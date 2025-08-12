‘2 राउंड में खेल खत्म’; अंजाम भुगतोगे कहकर पहले सीने में और फिर भेजे में डाल दी गोली

बहसूमा में देर रात करीब 10 बजे साथियों के साथ बैठे युवक की कस्बे के ही युवक ने तमंचे से दो गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। शाम को कहासुनी के बाद आरोपी ने कत्ल की धमकी दी थी।
मोहल्ला बसी निवासी 25 वर्षीय राजन ट्रक चालक था। सोमवार देर रात वह सतपाल कॉलोनी में साथियों संग बैठा था। इस दौरान सचिन वहां पहुंचा और तमंचा निकालकर राजन के सीने में गोली मार दी। राजन की मौके पर ही मौत हो गई। सचिन ने एक और कारतूस लोड कर दूसरी गोली राजन के सिर में मार दी।
देर रात जब राजन घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजन की तलाश शुरू की। इस दौरान उसका खून से लथपथ शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी टायर पंचर लगाने का काम करता है। सोमवार शाम उसका राजन से विवाद हुआ था इसके बाद अंजाम भुगतने की धमकी देकर गया था।