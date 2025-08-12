12 अगस्त 2025,

मेरठ

‘2 राउंड में खेल खत्म’; अंजाम भुगतोगे कहकर पहले सीने में और फिर भेजे में डाल दी गोली

यूपी के मेरठ में युवक का ऐलानिया कत्ल कर दिया गया। दोनों में सोमवार शाम को विवाद हुआ था। इस दौरान आरोपी ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।

मेरठ

Aman Pandey

Aug 12, 2025

meerut murder
मेरठ में युवक का ऐलानिया हत्या कर दी गई।PC: AI

बहसूमा में देर रात करीब 10 बजे साथियों के साथ बैठे युवक की कस्बे के ही युवक ने तमंचे से दो गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। शाम को कहासुनी के बाद आरोपी ने कत्ल की धमकी दी थी।

मोहल्ला बसी निवासी 25 वर्षीय राजन ट्रक चालक था। सोमवार देर रात वह सतपाल कॉलोनी में साथियों संग बैठा था। इस दौरान सचिन वहां पहुंचा और तमंचा निकालकर राजन के सीने में गोली मार दी। राजन की मौके पर ही मौत हो गई। सचिन ने एक और कारतूस लोड कर दूसरी गोली राजन के सिर में मार दी।

देर रात जब राजन घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजन की तलाश शुरू की। इस दौरान उसका खून से लथपथ शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

पंचर लगाने का काम करता है हत्यारोपी

पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी टायर पंचर लगाने का काम करता है। सोमवार शाम उसका राजन से विवाद हुआ था इसके बाद अंजाम भुगतने की धमकी देकर गया था।

Updated on:

12 Aug 2025 01:34 pm

Published on:

12 Aug 2025 01:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / ‘2 राउंड में खेल खत्म’; अंजाम भुगतोगे कहकर पहले सीने में और फिर भेजे में डाल दी गोली

