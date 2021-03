Gold Price Today : 25 मार्च 2021 को मेरठ में सोने की दर, 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मेरठ. Gold Rate in Meerut. पिछले कई महीने से सोने के भावों में लगातार गिरावट के बाद स्थिरता देखने को मिल रही है। पिछले एक पखवाड़े में एशिया की सबसे बड़ी सोने की मंडी मेरठ में सोने के दाम 45 हजार से 46 हजार के बीच ही बने हुए हैं। बुधवार (24 march 2021) को जहां मेरठ में 24 कैरेट सोने के भाव 46800 रुपए per 10 gram थे। वहीं, गुरुवार todays (25 match 2021) gold price in Meerut को 50 रुपए की मामूली बढ़ोतरी के साथ 46850 रुपए per 10 gram पर पहुंच गए।

यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- आपके पास है पुरानी ज्वैलरी तो आज ही करवा लें हॉलमार्किंग, लगेंगे सिर्फ 35 रुपए, बेचने में भी होगी आसानी

Gold Rate in Meerut की बात की जाए तो सोने के भावों Gold Rates में यह वृद्धि मामूली है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि होली के बाद सोने के दामों में तेजी देखने को मिलेगी। मार्च 2021 की शुरुआत में सोने के भाव 45000 रुपए per 10 gram थे। उसके बाद से सोने के भावों लगातार मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को मेरठ में 22 कैरेट सोने के भाव 45 रुपए की बढ़त के साथ 42165 रुपए per 10 gram रहे। जबकि बुधवार को सोने के भाव 42120 रुपए per 10 gram थे।

Today (25 March 2021) 24 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 24 Carat Gold Price Today 1 Gram 4685 INR 8 Gram 37480 INR 10 Gram 46850 INR 100 Gram 468500 INR

Today (25 March 2021) 22 Carat Gold Price Per Gram in Meerut (INR)

Gram 22 Carat Gold Price Today 1 Gram 4216 INR 8 Gram 33728 INR 10 Gram 42165 INR 100 Gram 421650 INR

होली बाद बढ़ेगी सोने और चांदी की चमक

Gold Rate in Meerut मेरठ के जानकारों का अनुमान है कि साल 2021 में सोने और चांदी की चमक बढ़ेगी। मुमकिन है कि होली के बाद दोनों दोनों ही धातुओं के भाव में बड़ा इजाफा देखने को मिले। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में gold price in Meerut 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। जानकार इस समय सोने की खरीदारी को अच्छा विकल्प मान रहे हैं।

यह भी पढ़ें- बाजार में हर दिन Gold Rates में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है